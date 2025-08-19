Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Il PD si fa la festa: apre la Schlein e chiude Don Ciotti

Il PD si fa la festa: apre la Schlein e chiude Don Ciotti

Nell'area di via Divisione Acqui, dove il Comune ha garantito scarichi fognari nuovi e potenziati, la festa provinciale del Partito. Obiettivo economico: incassare almeno 850.000 euro

4 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Nell'area comunale di via Divisione Acqui in pochi giorni sono stati realizzati dal Comune nuovi e imponenti scarichi fognari. Senza di quelli le grandi cucine della festa dell'unità PD, viene confermato oggi, non avrebbero potuto avere sfogo e funzionalità. Uno dei tanti miracoli della politica a traino PD che governa la città e il comune. E che proprio nella grande area comunale, con un costo di occupazione di suolo pubblico che abbiamo chiesto ma per il quale non ci è stato risposto nel merito, troverà spazi per la propria festa. Entrarvi oggi, dove i volontari del Partito Democratico sono attivi dal 3 luglio, è come entrare in una isola felice. Dove bastano pochi giorni per avere nuove fognature dal comune. Necessari, appunto, per fare ciò che in un'area tale, come era fino a qualche settimana fa (ovvero soltanto con le infrastrutture per ospitare al massimo un circo e il luna park), non sarebbe stato possibile fare. 'Noi ci siamo solo dovuti dotare di grandi pompe per portare l’acqua di scarico delle cucine fino alle condotte comunali appena realizzate', ci conferma a domanda il tesoriere che nella sua funzione pone subito obiettivi economici, confermando di fatto quelli già annunciati nella prima conferenza stampa di alcune settimane fa: 850.000 di incassi obiettivo minimo.
'Speriamo di superarli con un pienone tutte le sere' - afferma.Quello nato in questi giorni nell'area pubblica di via Divisione Acqui, appare come un piccolo Stato nella città stato PD, una zona franca del PD per il PD, con tanto di confini, compreso quello che divide dall'isola ecologica, e regole proprie, o quasi, dove si può anche guidare i muletti con tonnellate di materiale con sandali scoperti, in un luogo sospeso nel tempo e nel cemento, dove per settimane si potranno accendere falò per grigliare, i sacchi dell’immondizia (almeno quelli visti oggi), possono essere bianchi o neri e dove anche gli alberi si tagliano per far spazio alla realizzazione in tempi record e tempismo da manuale, alla rete fognaria necessaria per scaricare i liquidi della cittadella PD. Direttamente nel canale a cielo aperto Minutara vicino ad esondare ad ogni temporale. Ma tutto è possibile, l'importante è partire. Lo show PD deve iniziare. È troppo importante e strategica per poter rimanere incastrati nella burocrazia. La segretaria Marika Menozzi e il responsabile organizzativo della festa Mandrioli lo confermano affermando come proprio la posizione centrale che assumerà la Festa dell'Unità quest'anno ha contribuito a riaccendere la motivazione e l'entusiasmo di volontari che negli ultimi anni 'si era un po' perso'.
Forse spinti da questo entusiasmo, dal 3 luglio i volontari lavorano instancabilmente per costruire questa oasi democratica dove il PD parlerà soprattutto di sé stesso e a se stesso. Il clou? Il palco dell’agorà politica, intitolata ad Aude Pacchioni, partigiana e già presidente Anpi, disegnato dall’architetto iscritta al PD Chiara Ferrari, proprio di fronte all’ingresso. Per sottolineare da subito, dai primi passi all'interno dell'area, l'importanza del confronto politico che sarà comunque un confronto all'interno del PD rivolto al popolo PD, sul PD e del PD.
In cartellone 15 dibattiti, 210 ospiti e l’attesissimo evento dell’1 settembre: l’arrivo della segretaria nazionale Elly Schlein, accompagnata dal presidente della Regione De Pascale. Anche gli alleati ci saranno, ma limitati a pochi nomi, quasi per gentile concessione, e solo per ricordare chi comanda davvero: Giovanni Silingardi per il M5S e il capogruppo AVS in Comune Abrate. Il resto? Marchio PD garantito. Compresa l'apparizione, ormai leggendaria, di un ex diventato una malinconica icona: Pierluigi Bersani che presenterà un libro dal titolo tutt'altro che originale: 'Chiedimi chi erano i Beatles'. La giunta PD di Modena parlerà, così come quella regionale.
Per celebrarsi ad un anno dalle elezioni. Lontani i tempi in cui ci si confrontava anche con esponenti dell'opposizione. A parlare di Gaza e di crisi umanitaria ci saranno Laura Boldrini insieme all'ormai immancabile cappellano della nave ONG mediterranea Mattia Ferrari.L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 21 agosto, ore 19, con il consueto taglio del nastro eseguito dal segretario provinciale Marika Menozzi e dal segretario regionale Luigi Tosiani. Seguiti il giorno dopo dall'intervento del giornalista Sigfrido Rannucci. Tra fumo e odori di braciole e salsiccia che nell'ideale, e a tratti improbabile, melting pot Pd, sposeranno la cucina vegana in un ristorante che unisce tutto. Dal maiale cotto al forno alle polpette veg, fino al glorioso ritorno — dopo tre anni di assenza — delle crespelle. Evento (il ritorno delle Crespelle) sottolineato due volte dal responsabile delle festa Mandrioli. A presentare il programma, scaricabile online, ci hanno pensato in conferenza stampa Enza Rando, Roberto Bellelli e l’immancabile tesoriere. Gran finale con la Tre Giorni della Legalità, dall’11 al 14 settembre, chiusi insieme alla festa dell'intervento di Don Luigi Ciotti.Gi.Ga.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Area Nord: arrivano 4 agenti e un nuovo veicolo per la PL dell'Unione

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Focolaio Chikungunya, tre nuovi casi. A Carpi disinfestazione ad ampio raggio

Modena, il Pd brucia una giovane donna come ‘segretario ripiego’: nessuno si vergogna?

Modena, il Pd brucia una giovane donna come ‘segretario ripiego’: nessuno si vergogna?

'Ospedale di Sassuolo al top, che smacco per il Policlinico di Modena e Baggiovara'

'Ospedale di Sassuolo al top, che smacco per il Policlinico di Modena e Baggiovara'

Bollito di segretario Pd

Bollito di segretario Pd

Modena, davvero si può credere che Mezzetti voglia scardinare l'establishment Pd?

Modena, davvero si può credere che Mezzetti voglia scardinare l'establishment Pd?

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

Modena, in aumento i ricoveri per Ketamina

‘Modena, campo scuola di atletica: perchè queste distruzioni?’

‘Modena, campo scuola di atletica: perchè queste distruzioni?’

Modena, Ordine Commercialisti festeggia gli iscritti all'Albo professionale da oltre 40 anni

Modena, Ordine Commercialisti festeggia gli iscritti all'Albo professionale da oltre 40 anni

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Flebo da 4 ore ma sosta massima 90 minuti: caos parcheggi al Policlinico

Flebo da 4 ore ma sosta massima 90 minuti: caos parcheggi al Policlinico

Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3

Ferrari: asta record da 26 milioni di dollari per Daytona SP3

In auto con pugnale e hashish: denunciato

In auto con pugnale e hashish: denunciato

Ferragosto di abbattimenti: ridotti in polvere gli ultimi ettari di bosco del bacino in linea della cassa

Ferragosto di abbattimenti: ridotti in polvere gli ultimi ettari di bosco del bacino in linea della cassa