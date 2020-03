Il Sulpl risponde: Posso andare nella mia casa in Appennino?

Spettabile redazione La Pressa, sono un'insegnante e ho un figlio che frequenta la scuola media; siamo a casa da scuola, ma il mio compagno e mio figlio grande lavorano in negozi, che devono rimanere aperti e, quindi, sono a contatto con il pubblico. Abbiamo una casa sul nostro Appennino, in un borgo quasi completamente disabitato: possiamo, io e il figlio piccolo trasferirci lì per il periodo di emergenza? Spettabile redazione La Pressa,

Il DPCM in vigore consente di raggiunger il proprio domicilio, fermo restando che lo si possa raggiungere per stato di neccesità o motivi di salute. Ovviamente è necessario che il domicilio possa essere eventualmente provato dall'intestazione di un contratto di affitto o visura di proprietà dell'immobile che si vuole raggiungere. In questi giorni i controlli di tutte le forze di polizia sono diventati, giustamente, più stringenti ed alcuni sindaci dell'Appennino stanno adottando ordinanze per evitare lo spostamento nelle 'seconde case'. Risulta quindi necessario prima di mettersi in viaggio ed evitare problemi in caso di un controllo di polizia, sincerarsene telefonando al Comune in cui si possiede l'alloggio.

Posso recarmi a far visita da un parente ricoverato post intervento chilurgico?