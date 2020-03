Il Sulpl risponde: spostamenti per stato di necessità consentiti

Nuove domande in redazione rivolte agli operatori della polizia municipale. Come detto è possibile scrivere a redazione@lapressa.it e il Sulpl si offre attraverso il nostro giornale a dare risposta.



Buongiorno. Per motivi di salute devo recarmi al San Raffaele a Milano e dovrei partire domenica 22 alle ore 10,16. Mi arriva questa mattina una comunicazione da parte di Trenitalia che quel treno è stato soppresso, seguo le loro indicazioni sulla pagina riservata personale e trovo un treno alle 09,31 non mi permette di confermare e ritengo che la cosa sia automatica. Non soddisfatto mi reco alla stazione centrale della mia città (Salerno). Sportelli chiusi, nessuna possibilità di chiedere informazioni. Chiamo il numero a pagamento e dopo pochi secondi cade la linea a causa del numero elevato di contatti telefonici. Seconda esternazione, mia moglie non ha la patente e non guida, se deve andare dalla madre 91 enne che abita nel Comune confinante dal mio (abito a Vietri sul mare), posso accompagnarla in auto?

Grazie, aiutatemi a risolvere.



Gli spostamenti sono consentiti per ‘stato di necessità ‘ se le condizioni che ha descritto non prevedono alcuna alternativa ovvero l’anziana necessita di assistenza allora lo spostamento è autorizzato. Resta che i contatti diretti con gli anziani devono necessariamente essere limitati allo stretto necessario in quanto sono soggetti ‘fragili‘ e più vulnerabili rispetto a un eventuale contagio. Si rammenta che occorre sempre avere al seguito l'autodichiarazione per lo spostamento.





Buongiorno, posso andare alla mia campagna con la macchina, per eseguire alcuni lavori ordinari? Grazie anticipatamente!

E' possibile, sempre muniti di autodichiarazione.