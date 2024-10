Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere comunali, la Squadra Volante ha accertato che i quattro giovani, già noti alle Forze dell’ordine, nella serata del 6 ottobre scorso, avevano imbrattato con alcune scritte il muro perimetrale degli uffici comunali di piazzale Redecocca, dopo aver danneggiato il sistema di videosorveglianza.Una Volante, nel transitare in viale Molza il 9 ottobre successivo, ha riconosciuto uno dei quattro giovani, un 17enne destinatario di DACUR, emesso dal Questore di Modena nell’aprile scorso, con il quale gli è fatto divieto di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze della Stazione delle Autocorriere, del Palamolza, del parco Novi Sad e di piazzale Primo Maggio.Una volta accertato che non vi fossero esigenze connesse agli spostamenti autorizzati e necessari all’assolvimento delle esigenze di salute, lavoro e scolastiche, per le quali la sua presenza in loco fosse giustificata, il giovane è stato denunciato per violazione del provvedimento.