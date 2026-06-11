Modena, in monopattino con 31 dosi di crack: arrestato tunisino

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un tunisino di 20 anni per spaccio di sostanza stupefacente.

Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante nel transitare in via Emilia Est ha notato all’incrocio con viale Ciro Menotti, il giovane a bordo di un monopattino, che alla vista della Polizia ha accelerato per fuggire al controllo.

All’atto dell’identificazione, il giovane non ha esibito alcun documento di riconoscimento, mostrandosi da subito particolarmente agitato e insofferente. Nella sua disponibilità sono state rinvenute 31 dosi di crack pronte per la cessione, occultate in una tasca dei pantaloni, e la somma di 200 euro, suddivisa in banconote di vario taglio- All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Soliera.

La posizione del 20enne è stata posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, sta istruendo le pratiche per la sua espulsione.