Modena, il vescovo Castellucci dialoga con Adil Lamane, referente comunità musulmana

La comunità del quartiere Crocetta dialogherà con monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, e Adil Lamane, referente della comunità musulmana a Modena e responsabile della Moschea della misericordia con sede in via Portogallo 16.

L’appuntamento, dal titolo “Il frutto della giustizia sarà la pace – Dialogo tra cristianesimo e islam per una comunità unita nella giustizia”, si terrà domani, venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19.30, alla Palazzina Pucci di Modena.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo volontari Crocetta Odv (Gvc) in collaborazione con il Servizio Caritas, nell’ambito della rassegna “Semi di pace – Percorsi di nonviolenza nel quartiere Crocetta”.

Prenderanno parola giovani, insegnanti, volontari e residenti che, a partire dalle loro testimonianze, proporranno ai relatori alcune domande relative a pace, violenza, scuola, luoghi comuni e altri temi caldi, che interpellano l’intera comunità.

Nell’occasione il Servizio Caritas terrà un focus anche sulla violenza virtuale sui Social e il ruolo della scuola e della comunità come palestre di democrazia. Sarà anche presentato il Murales della pace, opera-segno curata da adolescenti, studenti e docenti del quartiere Crocetta.