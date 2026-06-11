Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, il vescovo Castellucci dialoga con Adil Lamane, referente comunità musulmana

Modena, il vescovo Castellucci dialoga con Adil Lamane, referente comunità musulmana

Domani l’appuntamento alla Palazzina Pucci con testimonianze e domande di adolescenti, insegnanti, volontari e residenti del quartiere Crocetta

1 minuto di lettura

La comunità del quartiere Crocetta dialogherà con monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, e Adil Lamane, referente della comunità musulmana a Modena e responsabile della Moschea della misericordia con sede in via Portogallo 16.

L’appuntamento, dal titolo “Il frutto della giustizia sarà la pace – Dialogo tra cristianesimo e islam per una comunità unita nella giustizia”, si terrà domani, venerdì 12 giugno, dalle 18 alle 19.30, alla Palazzina Pucci di Modena.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo volontari Crocetta Odv (Gvc) in collaborazione con il Servizio Caritas, nell’ambito della rassegna “Semi di pace – Percorsi di nonviolenza nel quartiere Crocetta”.

Prenderanno parola giovani, insegnanti, volontari e residenti che, a partire dalle loro testimonianze, proporranno ai relatori alcune domande relative a pace, violenza, scuola, luoghi comuni e altri temi caldi, che interpellano l’intera comunità.

Nell’occasione il Servizio Caritas terrà un focus anche sulla violenza virtuale sui Social e il ruolo della scuola e della comunità come palestre di democrazia. Sarà anche presentato il Murales della pace, opera-segno curata da adolescenti, studenti e docenti del quartiere Crocetta.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Attentato 16 maggio: El Koudri in tribunale per incidente probatorio

Attentato 16 maggio: El Koudri in tribunale per incidente probatorio

Modena, è morto a 73 anni Stefano Vercelli

Modena, è morto a 73 anni Stefano Vercelli

Mille Miglia a Modena: migliaia di appassionati lungo il percorso e spettacolo in piazza Roma

Mille Miglia a Modena: migliaia di appassionati lungo il percorso e spettacolo in piazza Roma

Minaccia attentato omicida a sfondo religioso: fermato e già espulso 32enne pakistano

Minaccia attentato omicida a sfondo religioso: fermato e già espulso 32enne pakistano

Jazz Open, Mezzetti porta a Modena i big della musica internazionale

Jazz Open, Mezzetti porta a Modena i big della musica internazionale

Pentathlon Modena: poker di conferme a Montelibretti

Pentathlon Modena: poker di conferme a Montelibretti

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

La Pressa in lutto per la scomparsa di Cristiano Leonelli

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena Volta Pagina: 'Incontro con Wael Al Dadouh, contro Mezzetti polemiche razziste e strumentali'

Modena Volta Pagina: 'Incontro con Wael Al Dadouh, contro Mezzetti polemiche razziste e strumentali'

Radioterapia di Modena ai vertici della ricerca oncologica europea

Radioterapia di Modena ai vertici della ricerca oncologica europea

Modena, ecco la nuova rotatoria in via Da Vinci

Modena, ecco la nuova rotatoria in via Da Vinci

A Maranello torna la Notte Rossa, festa dei motori

A Maranello torna la Notte Rossa, festa dei motori