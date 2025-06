In auto con 21 kg di cocaina: arrestati due modenesi

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bologna Centro hanno arrestato un 26enne e un 52enne, entrambi italiani, residenti nel Modenese, rispettivamente a Vignola e Guiglia, trovati in possesso di 21 chili di cocaina.

Viaggiavano su un'auto con targa francese che ha attirato l'attenzione di una pattuglia, in servizio al confine tra i territori di Bologna e Modena.

L'inaspettata agitazione dei due occupanti ha insospettito i militari, che hanno deciso di ispezionare il veicolo: la perquisizione ha permesso di trovare 18 panetti di cocaina, del peso complessivo di 21 chili. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, mentre autista e passeggero sono stati arrestati e portati in carcere. Al termine dell'udienza di convalida, è stata applicata la custodia cautelare in carcere per il 26enne e gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il 52enne.