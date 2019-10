In Emilia-Romagna l'app per i cacciatori

Il Pd vuole in tesserino digitale per i cacciatori dell'Emilia-Romagna.I dem chiedono 'di definire un periodo minimo di sperimentazione' del tesserino, 'rivolta ai soli cacciatori che decideranno di aderire al nuovo progetto'., spiegano i consiglieri in una nota, 'Uno strumento 'per verificare in tempo reale, da parte delle autorita' competenti, il numero dei cacciatori usciti, dei capi abbattuti, della pressione venatoria e di ogni altro elemento gestionale'. Con questa applicazione, sottolineano inoltre i democratici, 'Oppure, sottolineano, 'anche un utilizzo in caso di allarmi o calamita''.