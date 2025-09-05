Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha sottolineato come 'si tratti di un progetto importante che rappresenta un modello innovativo di cura nelle aree interne montane, che tiene presente le peculiarità del territorio e delle difficoltà di persone e famiglie che vivono in queste aree periferiche'.'L’incontro - conclude la Provincia - ha permesso di raccogliere osservazioni e proposte da parte dei Sindaci, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente un progetto che ha posto al centro l’equità di accesso ai servizi, la valorizzazione delle competenze professionali e la costruzione di una rete di salute capace di rispondere alle specificità dei territori montani.Le Aziende sanitarie hanno ribadito il proprio impegno nel promuovere soluzioni sostenibili e innovative, anche attraverso l’attivazione di risorse regionali, nazionali ed europee, per incentivare i professionisti a operare in montagna e per sostenere le comunità locali'.
Sanità Appennino, per garantire i servizi anche l'ospedale virtuale
Nel pieno del dibattito post cancellazione del Medico di Emergenza Territoriale, Provincia a confronto con sindaci e aziende sanitarie per riflettere su nuovi modelli
