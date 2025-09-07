Maria Grazia Modena: 'Piste ciclabili al riparo dai cacciatori, serve ordinanza'

'Abbiamo chiesto al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, di emanare un'ordinanza urgente per vietare la caccia vagante sulle piste ciclabili, nelle relative aree di rispetto e di non sparare a meno di 150 mt dalle piste ciclabili. Non potevamo credere che gli uffici regionali preposti ogni anno all'emanazione della normativa sulla caccia avessero 'dimenticato' un divieto così importante'. A dirlo in una interrogazione è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.



'Abbiamo letto di nuovo la normativa, non abbiamo trovato il divieto e nel frattempo dei comuni e delle Unioni dei comuni della Romagna hanno emanato il divieto di caccia sulle piste ciclabili con un'ordinanza urgente. In RER ci sono degli uffici e dei dirigenti che si occupano di disciplinare la caccia: perché non hanno predisposto un divieto che riguarda la sicurezza dei cittadini emiliano-romagnoli? Le piste ciclabili sono fondamentali per la mobilità, la riduzione dell'inquinamento e devono essere utilizzate in sicurezza. Sembrerebbe infatti che le vigenti disposizioni normative regionali compreso quelle emesse per la stagione venatoria 2025/2026 si occupino solo del divieto di appostamento temporaneo a meno di 150 metri dalle piste ciclabili permettendo così che chi pratica la caccia vagante possa sparare anche da una pista ciclabile o in direzione di essa'.