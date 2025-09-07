Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maria Grazia Modena: 'Piste ciclabili al riparo dai cacciatori, serve ordinanza'

Maria Grazia Modena: 'Piste ciclabili al riparo dai cacciatori, serve ordinanza'

'Ordinanza urgente per vietare la caccia vagante sulle piste ciclabili, nelle relative aree di rispetto e di non sparare a meno di 150 mt dalle piste ciclabili'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Mivebo

'Abbiamo chiesto al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, di emanare un'ordinanza urgente per vietare la caccia vagante sulle piste ciclabili, nelle relative aree di rispetto e di non sparare a meno di 150 mt dalle piste ciclabili. Non potevamo credere che gli uffici regionali preposti ogni anno all'emanazione della normativa sulla caccia avessero 'dimenticato' un divieto così importante'. A dirlo in una interrogazione è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.

 

'Abbiamo letto di nuovo la normativa, non abbiamo trovato il divieto e nel frattempo dei comuni e delle Unioni dei comuni della Romagna hanno emanato il divieto di caccia sulle piste ciclabili con un'ordinanza urgente. In RER ci sono degli uffici e dei dirigenti che si occupano di disciplinare la caccia: perché non hanno predisposto un divieto che riguarda la sicurezza dei cittadini emiliano-romagnoli? Le piste ciclabili sono fondamentali per la mobilità, la riduzione dell'inquinamento e devono essere utilizzate in sicurezza. Sembrerebbe infatti che le vigenti disposizioni normative regionali compreso quelle emesse per la stagione venatoria 2025/2026 si occupino solo del divieto di appostamento temporaneo a meno di 150 metri dalle piste ciclabili permettendo così che chi pratica la caccia vagante possa sparare anche da una pista ciclabile o in direzione di essa'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

Cittadella Vis Modena, bene la prima: battuta la Correggese in trasferta

'Modena, Gigetto: caro Mezzetti il trasporto pubblico non è mai una cicatrice'

'Modena, Gigetto: caro Mezzetti il trasporto pubblico non è mai una cicatrice'

Platis (Fi): 'Sanità Modena, così Ausl prospetta chiusura di uno dei sette Ps provinciali'

Platis (Fi): 'Sanità Modena, così Ausl prospetta chiusura di uno dei sette Ps provinciali'

Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Controlli amministrativi nella movida: sanzionati tre locali

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Modena Fiere, via al rilancio: Modenantiquaria sbarca al Sant'Agostino

Urbanistica Modena, sette nuove proposte: Collegio imprenditori edili applaude la giunta

Urbanistica Modena, sette nuove proposte: Collegio imprenditori edili applaude la giunta

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Emergenza sanitaria: la montagna chiede risposte, e sul medico di emergenza territoriale i sindaci dicano da che parte stare'

'Emergenza sanitaria: la montagna chiede risposte, e sul medico di emergenza territoriale i sindaci dicano da che parte stare'

'Domenica salperò per Gaza'

'Domenica salperò per Gaza'

Aimag in Hera con Heracquamodena: e della multiutility della bassa sparisce anche il nome

Aimag in Hera con Heracquamodena: e della multiutility della bassa sparisce anche il nome

Immigrazione, il governo vara il nuovo decreto flussi: c'è anche l'assegno di inclusione

Immigrazione, il governo vara il nuovo decreto flussi: c'è anche l'assegno di inclusione