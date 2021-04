In terapia intensiva l'uomo trovato nel casolare a Cavezzo

L’uomo di 59 anni ritrovato in un casolare nelle campagne di Disvetro, frazione di Cavezzo, è ricoverato in Terapia Intensiva all’Ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni peggiorate rispetto al momento del ritrovamento, ora sono considerate gravi. La prognosi è riservata.L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione di Mirandola senza farvi ritorno e senza dare notizia sui suoi spostamenti. Le ricerche erano state avviate nel pomeriggio, con l'impegno dei Vigili del Fuoco che alle ore 23 lo hanno trovato in un casolare abbandonato nelle campagne della frazione di Cavezzo

