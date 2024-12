Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In attesa di informazioni sui danni richieste ad Hera, l'incendio, stando a quanto riportato da Modenatoday, si sarebbe verificato all'interno della cabina di distribuzione dell'energia elettrica a servizio dell'area e dei circa 15 nuclei famigliari presenti, di cittadinanza italiana.I tecnici sono al lavoro per ripristinare la fornitura dell'energia elettrica che alimenta anche gli impianti per il riscaldamento delle strutture presenti all'interno.