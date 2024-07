Furgone sbanda e finisce contro un tir in A22: tre feriti e 8 km di coda

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pesante l'impatto sulla circolazione stradale. Sulla corsia nord si è creata una coda di 8 km, smaltita solo dopo la rimozione dalla carreggiata e la messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto anche al distacco della batterie del furgone, e da parte del personale della società autostradale che si è occupata della pulizia della carreggiata.Le pattuglie della Polizia Stradale, oltre alla regolazione e alla sicurezza del traffico veicolare, complicato anche dal fatto che un altro tir in coda, per un guasto al sistema elettrico, era rimasto fermo sulla corsia di marcia, hanno effettuato i rilievi di legge anche attraverso l'utilizzo del 'Top Crash' strumento che consente misurazioni con punti GPS. Lavoro in più anche dato da alcuni furbetti, che di fronte alla coda che si era creata hanno utilizzato la corsia di emergenza. Per loro, fermati dagli agenti, multa salata e patente ritirata all'istante.