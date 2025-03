Incidente tra bus e tre auto sulla complanare: tre feriti lievi traffico in tilt

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un incidente stradale, avvenuto questa mattina poco dopo le 9:00, sulla trafficata complanare Einaudi la superstrada che costeggia l'A1 nel tratto del Comune di Modena, ha coinvolto un autobus e tre automobili. Lo scontro è avvenuto sulla corsia Sud in direzione Bologna all'altezza dello stabilimento Neotron.

L’autista dell’autobus Seta, che viaggiava senza passeggeri, è rimasto illeso nell’incidente, mentre i conducenti delle tre automobili sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal personale del 118. Fortunatamente, nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la Polizia Locale per i rilievi del caso. La carreggiata è rimasta chiusa per diverse ore, provocando pesanti ripercussioni sul traffico.