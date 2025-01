Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dottoressa buongiorno,non so se se ne sia accorta ma mentre nei sei mesi precedenti al suo insediamento si sono registrati 16 decessi sulle strade della nostra provincia.A sei mesi dal suo insediamento già si registrano 25 decessi un terzo dei quali con meno di 30 anni e ben sei decessi nei primi 19 giorni dell’anno in corso con un aumento rispetto al semestre precedente del 57%. Se non si applicano correttivi immediati ed efficaci non credo ci sia bisogno si un astrologo per prevedere che a fine anno avremo una crescita non indifferente del tasso di mortalità

Sappiamo bene che in seno alla prefettura vi è l'Osservatorio provinciale sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione ed il contrasto dell’eccesso di velocità. Un osservatorio che si è riunito per l’ultima volta lo scorso 15 febbraio 2024 e che dovrebbe occuparsi di questo problema ma visto che non si riunisce più e se si riunisce un qualche tavolo tecnico all’Associazione non viene permesso partecipare neppure se si trattano problematiche da noi sollevate.Negli ultimi tempi l’impressione è che forse si osservi e basta, come che questo non fosse ritenuto un problema per la nostra provincia.Io credo che, visto l’andamento, il primo rappresentante territoriale del governo qualche domanda dovrebbe porsela e magari, provare a dare anche ai cittadini una sua spiegazione in merito a questo vertiginoso aumento e nel frattempo, al fine di conoscere meglio il problema e dimostrare un fattivo interessamento al tema, si potrebbe prendere in considerazione l’idea di chiedere agli enti accertatori di essere immediatamente informata di questi eventi (così come viene informata la procura) e recarsi personalmente insieme al Comandante dell’ente accertatore ed al sindaco di residenza presso le famiglie a renderle edotte dell’accaduto.per AIFVS Modena