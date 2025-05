Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





L’Ausl di Modena ha disposto la proroga fino a settembre 2025 del contratto di affidamento di 14 unità di personale sanitario e tecnico, con l’agenzia per il lavoro Etjca S.p.A., per far fronte alle esigenze estive e garantire la continuità dei servizi essenziali.



Si tratta di 13 infermieri distribuiti nei diversi Dipartimenti (Chirurgia, Cure Primarie, Salute Mentale, Medicina Interna, Riabilitazione ed Emergenza/Urgenza) e di un operatore tecnico specializzato (Assistente alla Poltrona) attivo presso l’odontoiatria di Castelfranco Emilia.

La proroga rientra nell’ambito del contratto quadro sottoscritto tra le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord e la società Etjca, affidataria del servizio tramite gara pubblica a partire dal 2022.Nel maggio 2024 il contratto con l'agenzia interinale era stato prorogato prorogato di sei mesi con quota AUSL Modena pari a 1.610.327,68 euro.

Passati sei mesi, nel novembre 2024 arriva un'altra proroga, questa volta annuale, con il costo per AUSL di 3.522.591 euro, con scadenza il prossimo mese di settembre. Oltre 5 milioni di euro stanziati soltanto nell'ultimo anno.La proroga dei 14 contratti rappresenta solo un tassello di un sistema sempre più fondato sul ricorso a personale esterno, somministrato da agenzie private per sopperire alla difficoltà di assunzioni dirette. Quelle che continuano a non arrivare almeno nei livelli auspicati. Pur legittimata dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 81/2015), questa strategia comporta un impegno finanziario rilevante, tale soprattutto alla luce dell'imponente disavanzo di bilancio dell'ultimo rendiconto relativo al 2024, e solleva dubbi sulla sostenibilità a lungo termine, oltre a porre interrogativi sulla stabilità lavorativa degli operatori coinvolti.Secondo quanto riportato nella delibera:Infermiere: 22,77 euro/ora + IVA (al netto di indennità, ferie, malattia, straordinari)Operatore tecnico (ASO): 18,70 euro/ora + IVA

Gi.Ga.