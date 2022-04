Insulta e sputa al bar, poi aggredisce gli agenti: denunciato

L'intervento della Suadra Volante è scattato alle 2,15 della scorsa notte, in un esercizio pubblico ancora aperto lungo i viali del parco. Un uomo, 52enne, in evidente stato di ubriachezza, importunava i clienti presenti con insulti e sputi.L’uomo, conosciuto agli operatori poiché non nuovo a questi tipi di comportamento, ha continuato la sua condotta violenta e nel suo atteggiamento molesto anche nei confronti degli agenti intervenuti, opponendo loro resistenza, spintonandoli e colpendoli più volte con calci e gomitate. L'uomo è stato bloccato e portato in questura per gli accertamenti del caso e anche durante l’uomo ha cercato più volte di mettere in atto comportamenti autolesionistici sferrando alcune testate contro i vetri dell’auto della Polizia. Oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale è stato anche sanzionato amministrativamente per lo stato di ubriachezza molesta.