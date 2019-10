Ippodromo Ghirlandina, chiusura stagione a sostegno di Hospice

Tardo pomeriggio quasi estivo all’ippodromo “Ghirlandina” di Modena per la chiusura della Stagione Corse 2018/2019. Non è la solita carrellata di gare, comunque sempre appassionanti, perché l’evento si è prefissato anche l’obiettivo di sostenere la Fondazione “Hospice Modena” Cristina Pivetti.

Di cosa si tratta? Gli “Hospice” sono strutture residenziali per pazienti con malattie in fase avanzata non solo oncologica, già inseriti nel percorso di cure palliative ospedaliere e domiciliari e per i quali non è possibile, in determinate fasi, l’assistenza a domicilio. Il tipo di assistenza nell’hospice si caratterizza per “bassa tecnologia e alta umanità” e ha lo scopo principale di assicurare la dignità e la migliore qualità di vita ai pazienti e ai loro familiari. Il valore distintivo dell’hospice territoriale è far sentire pazienti e familiari in un ambiente più vicino alla propria casa che a un ospedale. Oggi, nel comune di Modena, non è presente un hospice territoriale e l’evento all’ippodromo si è posto l’obiettivo di realizzarne uno, recuperando e trasformando la storica Villa Montecuccoli di Baggiovara.

Il pomeriggio, organizzato dall’ippodromo nella persona del presidente Alessandro Arletti, ha visto la collaborazione del soprano Kateryna Makhnyk e della cantautrice Sara Rosaz, che hanno intrattenuto il pubblico, negli intervalli tra le gare, con un programma che ha spaziato dalle colonne sonore di Ennio Morricone alle canzoni pop più conosciute. Non sono mancati gli assaggi delle tipiche leccornie modenesi e dei lambruschi.

Tutto l’incasso è stato devoluto per il progetto della Fondazione “Hospice Modena” Cristina Piveti.

Massimo Carpegna