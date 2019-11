'Istituto Corni, bagni senza maniglia e riscaldamento inadeguato'

“La scuola è un ambiente nel quale gli alunni dovrebbero ricevere formazione ed educazione, ma è anche una struttura fisica che dovrebbe garantire un’adeguata vivibilità delle persone che operano all’interno della stessa. Studenti, insegnanti e personale ATA devono essere messi nella condizione di beneficiare di un ambiente adeguato e consono alle esigenze basilari di un istituto scolastico. In entrambe le sedi (Aldo Moro e Polo Leonardo) dell’Istituto Corni queste esigenze basilari non sono rispettate dal funzionamento dell’impianto di riscaldamento durante i mesi invernali, incapace di garantire un’adeguata temperatura in tutte le aule, alle toilettes scarsamente attrezzate (mancano maniglie e alcuni vani sono addirittura privi di porte)'. A denunciare la situazione in cui versa il Corni di Modena è, coordinatore cittadino Forza Italia Giovani.'Gli studenti da tempo si lamentano delle attrezzature obsolete o danneggiate dall’usura, fondamentali per un corretto svolgimento delle lezioni essendo un istituto tecnico e professionali, oltre alla carenze di materiali: gli insegnanti in alcune classi si procurano autonomamente gessi per lavagne o pennarelli per le lim, ad esempio - continua Bernagozzi -. Gli studenti sottolineano una situazioni di malfunzionamento e disagio che non trovano riscontro nonostante le ripetute segnalazioni e gli svariati solleciti, se lo sanno gli studenti e le famiglie degli studenti perché il comune non lo sa e non interviene? Gli studenti si stanno rivolgendo alla presidenza, ma è il Comune che si dovrebbe mettere in prima linea. Il Comune c’è per vantarsi delle sue eccellenze, ma manca quando deve rispondere alle esigenze degli studenti, come nel caso delle false promesse fatte sulla ricostruzione del Sigonio. Il caso del Corni è solo uno degli esempi di mala gestione delle strutture scolastiche, il 26 gennaio verrà data la possibilità ai cittadini di chiedere un cambiamento, poiché ciò che è stato fatto non basta, e solo un democratico cambiamento può stimolare al miglioramento'.