La befana dei Vigili del Fuoco, che festa al Comando di Modena

Ma le sorprese non sono finite qui: subito dopo, l'arrivo di una coppia di personaggi molto amati, la Befana e Babbo Natale, ha incantato i bambini e le famiglie presenti.

I due, sospesi in aria grazie a una fune che li ha calati delicatamente nel cortile della caserma, hanno portato un po' di magia, distribuendo dolcetti e regalando sorrisi a tutti i presenti.



Successivamente, il divertimento si è spostato all'interno della palestra, dove si è tenuto uno spettacolo di giocoleria. I bambini hanno potuto assistere a performance artistiche straordinarie, mentre i genitori hanno avuto l’opportunità di rilassarsi, godendosi il rinfresco preparato per l'occasione. Non potevano mancare i regali, che sono stati distribuiti ai piccoli ospiti.



Tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità e all'impegno del Comando dei vigili del fuoco di Modena, che ha supportato l'organizzazione dell'evento, insieme all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e al personale in servizio.



La giornata non è iniziata, però, solo con i festeggiamenti alla caserma. In mattinata, infatti, una delegazione dei vigili del fuoco, accompagnata dalla Befana, ha fatto una visita speciale ai bambini ricoverati nel reparto di oncoematologia del Policlinico di Modena. Il piccolo pensiero, rappresentato da un camioncino rosso con lampeggianti accesi, ha fatto il suo ingresso tra le corsie del reparto, portando un sorriso e un po’ di sollievo ai piccoli pazienti, che hanno potuto vivere un momento di leggerezza, lontano dalla routine ospedaliera.