Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ad un giorno dalla notizia della vittoria del premio internazionale “Best of the Best Award” 2024, dedicato alle auto eleganti e classiche , un altro 'esemplare' di Ferrari 250 LM ad aggiudicarsi un altro primato: quello di essere venduto ad una cifra record.La vettura che ha regalato a Ferrari una leggendaria vittoria nella corsa di durata più famosa al mondo è stata venduta all'asta per 34,9 milioni. Si tratta della Ferrari 250 LM, numero di telaio 05893, che si aggiudicò la storica edizione delle 24 Ore di Le Mans del 1965. La vettura, guidata da Masten Gregory e Jochen Rindt per il team North American Racing Team (NART), conquistò nel 1965 la sesta vittoria consecutiva della Casa di Maranello a Le Mans ed è stata l'ultima Ferrari a trionfare a La Sarthe per ben 58 anni, fino al ritorno sul gradino più alto del podio francese targato 499P nel 2023. Questa vettura importante è stata esposta al Museo dell’Indianapolis Motor Speedway per oltre cinquant’anni, dal 1970 a oggi, prima di essere stata offerta in vendita da RM Sotheby’s a Retromobile, Parigi.