La mappa dei contagi nel modenese: oggi 6 nuovi casi a Vignola

46 dei 50 nuovi casi di coronavirus registrati oggi in provincia di Modena si trovano in isolamento domiciliare, 4 casi sono ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva.GliUna donna di 97 anni di MontefiorinoUna donna di 98 anni di NoviUna donna di 87 anni di CarpiUn uomo di 75 anni di Castelfranco EmiliaUna donna di 99 anni di San Felice sul PanaroUna donna di 84 anni di SassuoloUn uomo di 70 anni di SassuoloUn uomo di 98 anni di MirandolaEccoCamposanto 1Carpi 4Castelfranco 1Castelnuovo 3Finale Emilia 1Fiorano 2Formigine 2Frassinoro 1Maranello 1Mirandola 1Modena 16Novi 1Pavullo 2San Prospero 1Sassuolo 2Soliera 1Spilamberto 1Vignola 6Non residenti in provincia 3Si aggiungono, vale a dire senza più sintomi, e 61 nuovi guariti con il doppio tampone negativo. Alla data di oggi sono 1062 le persone guarite clinicamente, di cui 725 con anche il doppio tampone negativo