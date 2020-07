La nuova frontiera dei furti: le piante da cortile e giardino

Episodi che si stanno ripetendo, segnalati in diverse parti dellacittà. Piccoli furti, ma come tali pur gravi e fastidiosi, che stupiscono per la loro tipologia. L'oggetto dei furti all'interno di cortili e giardini privati non sono solo biciclette, motocicli, posteggiati all'esterno o all'interno di garage e cantine, ma piante. Piccole. Da vivaio. Ornamentali. Di quelle che vediamo circondare anche i plateatici dei bar. In vaso, facilmente sradicabili o asportabili, semplicemente rimuovendo la terra che le tiene ancorate. E' quanto segnalato in queste ore dai residenti di un condominio di via Giardini che alla mattina si sono trovati privati di alcune piante ornamentali da esterno da poco posizionate in vaso nell'area di proprietà esterna. Rubate, nella notte, liberate dalla terra sparsa tutto intorno e asportate in modo fraudolento. Che genera rabbia, incredulità. Chissà quale mercato e quale valore potranno avere due piante da compensare il rischio di essere colti in flagranza per furto. Fatto sta che questa sembra essere una piccola nuova frontiera dei furti estivi in questa da adesso in poi calda estate modenese.