La poesia di Alessio e Arianna: '...Tutti in cerca del vaccino'

Questo virus, è fatalele persone fa star maleil suo nome è coronaspaventa ogni personaè giunto dalla Cinalava le mani notte e mattinatutti in cerca del vaccinoma aspetteremo un pochino!se le gente in casa starà,tutto bene andrà!Grazie mille ad Alessio e Arianna per la loro bellissima poesia che si unisce ai tanti disegni e racconti inviatici sinora.