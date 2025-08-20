Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'L’area del Policlinico di Modena ha circa 2.595 posti auto, il 78% dei quali è gratuito'

L'Aou replica a quanto pubblicato da La Pressa e sottolineato dal Pd: 'In questo periodo possibile parcheggiare, negli spazi consentiti, senza limiti di orario'

'In riferimento all’articolo pubblicato il 19 agosto su La Pressa e ripreso oggi dai consiglieri comunali Pd, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ricorda che il regolamento parcheggi ha lo scopo di garantire soprattutto alle categorie più disagiate l'accesso ai parcheggi più vicini alle strutture. Nello specifico, il l'area del Policlinico di Modena è dotata di circa 2.595 posti auto. Di questi, circa 597 posti (21,8%) sono, a pagamento, nel Parcheggio gestito dall'ACI e il 78,2% gratuiti. La presenza di numerosi cantieri presenti nel campus Ospedaliero rende questi numeri suscettibili a variazioni in base all’avanzamento dei cantieri stessi'. Così, in una nota, l'Aou di Modena.
 

'Questi dati collocano il Policlinico al di sopra della media regionale, fatto non trascurabile in un ospedale che, di fatto, si trova nel centro cittadino. Purtroppo, con gli spazi a disposizione non è possibile accontentare tutti, ma riteniamo utile ricordare il funzionamento dei posti auto al Policlinico di Modena. Vengono rimosse solo le auto che occupano in modo illegittimo posti riservati, oppure che intralciano ingressi e vie di fuga. Ai disabili, ai pazienti oncologici, ai genitori dei piccoli pazienti dell'Oncoematologia Pediatrica, ai pazienti dializzati e ad altri pazienti inseriti in percorsi terapeutici complessi o con difficoltà motorie sono riservati circa 170 posti auto gratuiti senza limiti di tempo vicino ai luoghi in cui ricevono le cure.
Tra questi pazienti ci sono anche quelli seguiti da alcuni Day Hospital, che svolgono terapie prolungate e sono prese in carico con presenze mensili'.
 

'L'accesso principale per chi è diretto al Policlinico rimane quello da via del Pozzo. Al momento non sono attive le colonnine che si trovano in prossimità delle due corsie di entrata e che rilasciano un permesso gratuito di 120’ (non 90’ come scritto nell’articolo) che consente di posteggiare negli spazi bianchi. In questi mesi, quindi, i parcheggi non hanno limitazioni di orario. L’Azienda comunicherà il ripristino del controllo all’ingresso. Stiamo parlando di circa 545 posti auto gratuiti che si trovano principalmente nel retro del Self - service Rita, lungo il viale che conduce al Padiglione Beccaria e nei viali perimetrali dell'area ospedaliera. Il permesso va esposto bene in vista sul cruscotto dell'auto. Intorno all'area ospedaliera sono presenti altri parcheggi completamente gratuiti, in via Emilia, in Via Marzabotto e in Via del Pozzo che consentono un comodo accesso pedonale al Policlinico. Si tratta di oltre 800 posti gratuiti, alcuni con disco orario, altri senza limiti di tempo.
A questi si aggiunge poi un parcheggio a pagamento gestito dall'ACI nei pressi dell'ingresso di via del Pozzo (567 posti). Inoltre, sono presenti colonnine di ricarica: 2 prese Tipo 2 da 22 kW cadauna e 2 prese tipo 3A da 3,7 kW per la ricarica di veicoli elettrici sul retro del Self-service Rita e altre due prese Tipo 2 da 22 kW presso il parcheggio con accesso da via Emilia Est. A fianco del Pronto Soccorso è presente un parcheggio con 64 posti gratuiti per coloro che si recano ai vari PS del Policlinico (Generale/pediatrico/oculistico/ginecologico/chirurgia mano) per tutta la durata della prestazione'.
