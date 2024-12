L'avvocato Lenzini: 'Daniela Ruggi non ha avuto diagnosi psichiche'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E' stato detto che, avendo Daniela problemi psichiatrici, anche lato famiglia di origine, si sarebbe dovuti intervenire coattivamente. Ma questo non è vero. Occupandomi da sempre di diritto di famiglia ed essendo da sempre a costante contatto con le fragilità umane - prosegue l’avvocato Elena Lenzini -, posso dire che ci sono persone che decidono di vivere libere, assolutamente incuranti del giudizio altrui. Daniela è certamente una di queste e, per quante difficoltà di vita possa avere avuto e possa avere, è sempre stata lei e solo lei a decidere da chi accettare aiuto e chi, invece, mettere fuori - anche solo temporaneamente - dal proprio perimetro esistenziale.

A riprova di ciò, il semplice fatto che Daniela non abbia mai accettato nemmeno l'aiuto che anche i servizi sociali del comune le offrivano. Ne’ in questi casi esistono strumenti coattivi che le famiglie possano attivare per arginare anche solo parzialmente le manifestazioni che sono state descritte da testimoni e organi di stampa'. 'La famiglia di Daniela - conclude l’avvocato Elena Lenzini - è famiglia perbene e presente nella vita della ragazza. Madre e sorella combattono da sempre a fianco della stessa - a tratti seppur a distanza per le su esposte ragioni - una battaglia quotidiana per esserle il più vicino possibile. Il mio pensiero va a loro e, più in generale, a tutte le famiglie - purtroppo tante - che, nonostante le ingenerose critiche di vicini e 'lontani', non abbandonano i propri cari in difficoltà, sopportando pazientemente e camminando in silenzio al loro fianco nella difficile quotidianità loro propria'.