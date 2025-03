Le carceri dell'Emilia-Romagna 'scoppiano': a Modena sovraffollamento al 153%

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il sovraffollamento delle carceri in Emilia Romagna raggiunge livelli critici, con un tasso medio del 128%, ben al di sopra della media nazionale del 120,5%. La situazione è particolarmente grave a Modena, dove l'indice di affollamento tocca il 153%, ce segue quello di Bologna (171%) e Ferrara (162%).

Questi dati emergono dal dossier dell'associazione Antigone, che fotografa lo stato attuale dei dieci istituti penitenziari per adulti della regione e dell'istituto minorile di Bologna.

L'incremento della popolazione carceraria del 7% nel 2024, ha fatto passare il numero assoluto di detenuti da 3.572 a 3.820, aggravando una situazione già critica. Oltre al sovraffollamento, il dossier evidenzia problemi strutturali, carenza di personale e attività, e un aumento delle chiusure delle sezioni, che contribuiscono a peggiorare le condizioni di vita dei detenuti.

A ciò si aggiunge il drammatico dato sulle morti in carcere: nel 2024 si sono registrati 9 suicidi, mentre nei primi due mesi del 2025 i decessi sono già 8.Un ulteriore elemento di preoccupazione riguarda il trasferimento di giovani adulti dall'istituto minorile di Bologna al carcere per adulti, una misura che rischia di compromettere il percorso di reinserimento sociale di questi giovani.In questo contesto, il Partito Democratico, attraverso il parlamentare Stefano Vaccari e la deputata Maria Cecilia Guerra, ha denunciato il totale disinteresse del Governo e della maggioranza. 'Abbiamo chiesto una seduta straordinaria per affrontare l'emergenza carceraria, ma la risposta è stata il vuoto sui banchi della maggioranza e il silenzio in aula,' dichiarano Vaccari e Guerra. 'A Modena, solo negli ultimi mesi, si sono verificati quattro suicidi, senza contare i tentativi e gli incidenti. L'assenza e il disinteresse del Governo sono vergognosi.'Il Partito Democratico sottolinea la necessità di interventi urgenti per affrontare il sovraffollamento, migliorare le condizioni strutturali e garantire il rispetto della dignità umana nelle carceri italiane.