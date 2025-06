Le patologie testamentarie: convegno a Modena con gli esperti

Si è tenuto, oggi a Modena, l’importante Convegno di studi, intitolato Le patologie testamentarie viste dall'angolo visuale del consulente tecnico, organizzato dall'ONDiF - Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di Modena. L'evento ha avuto il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, del Consiglio Notarile di Modena e dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna. Il convegno, che è stato aperto dall’avvocato Giorgio Pighi, presidente della Sezione di scienze morali, giuridiche e sociali dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, dall'avvocato Luca Rebucci, presidente dell'ONDiF e dall’avvocato Mirella Guicciardi, vice-presidente dell'ONDiF, ha registrato la presenza a Modena in qualità di relatori di autorevoli esperti delle scienze grafologiche forensi (Massimo Baraldi e Giovanni Bottiroli) e delle scienze neuro-psicologiche forensi (Giuseppe Sartori) che hanno discusso il tema presso la Sala dei Presidenti dell'Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena. Accreditato ai fini della formazione professionale continua dai rispettivi Ordini professionali, il convegno ha rappresentato un'importante occasione di studio e di riflessione avente ad oggetto le principali patologie del testamento olografo filtrate attraverso il prisma proprio della scienza e della neuro-scienza. Ha moderato la discussione ed il successivo dibattito l'avvocato Elena Lenzini, associata dell’ONDiF.

