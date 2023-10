Lo Yoga in rosa conquista piazza Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

















Durante l'evento, ci saranno una serie di postazioni informative con esperti in campo medico. Vi invitiamo calorosamente a partecipare e a portare con voi tante amiche per contribuire e sostenere questa causa”, dice Gianluca Montefusco, Presidente della Circoscrizione IV Lions.



“È stata un'occasione importante per unirci come comunità e dimostrare il nostro sostegno per coloro che stanno lottando e per le donne che sono state toccate da questa malattia debilitante. Il nostro obiettivo è di sensibilizzare e informare, incoraggiando le persone ad adottare stili di vita sani e a fare controlli regolari per la prevenzione e la diagnosi precoce.Durante l'evento, ci saranno una serie di postazioni informative con esperti in campo medico. Vi invitiamo calorosamente a partecipare e a portare con voi tante amiche per contribuire e sostenere questa causa”, dice Gianluca Montefusco, Presidente della Circoscrizione IV Lions.

“L’iniziativa è dedicata ad una carissima compagna di Liceo, Marianna Marchioni, che ci ha lasciato nel febbraio scorso dopo lunga lotta per via di questa patologia che colpisce sempre più anche ragazze e donne in giovane età. Marianna, che era una persona straordinaria, sempre solare e sorridente, molto conosciuta per il suo lavoro di bibliotecaria, svolto con grande passione, è stata esempio di lotta, di resilienza e speranza e ci ha insegnato che la forza della vita è straordinaria, soprattutto quando la si condivide e coltiva insieme. Mi sento anche di rivolgere un ringraziamento generale a nome dei Lions a tutti gli operatori sanitari e alle nostre eccellenti strutture sanitarie locali per la diagnosi e la cura del tumore al seno; medici, sanitari e strutture di diagnosi e cura che guariscono e che se non riescono a guarire comunque lavorano per prolungare la vita con qualità alle pazienti”, ha sottolineato Maja Argenziano, Presidente del Lions Club Modena Romanica, ideatrice della iniziativa.