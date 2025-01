Lutto a Carpi, è morto a 56 anni Cesare Roberto, direttore di Sarchio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘Un binomio profondo, figlio di un legame che ha esteso la collaborazione anche alla sua azienda, Sarchio Spa, a partire dalla stagione 2023/24 main sponsor e partner della cavalcata culminata col ritorno in Lega Pro.

La sua visione imprenditoriale e il suo amore per la Città di Carpi si sono manifestati nel sostegno concreto a un progetto che, da oggi in sua memoria, vuole continuare a crescere, e del quale Cesare è stato parte determinante’.



Claudio Lazzaretti, Presidente dell’AC Carpi, ha voluto esprimere il suo ricordo e la sua gratitudine: ‘Cesare è stato un amico, un vero tifoso e un grande sostenitore della nostra squadra. La sua passione per il calcio e per il Carpi era contagiosa, e l’impegno che ha messo a disposizione del club è stato prezioso per il nostro cammino. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo spirito resterà sempre parte della nostra famiglia. L’azienda Sarchio e la sua visione continueranno a essere un segno tangibile del suo amore per la nostra città e per il nostro progetto’.

In segno di rispetto, tutti i calciatori biancorossi scenderanno in campo indossando il lutto al braccio in occasione della gara interna contro il Milan Futuro (Domenica 5 Gennaio, ore 17.30).

Foto Carpi Calcio