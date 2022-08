Malore improvviso, distretto ceramico in lutto: muore a 55 anni Barbara Bussoli

Lutto nel sassolese e nel distretto ceramico. E' morta a 55 anni, vittima di un malore improvviso, Barbara Bussoli, da anni punto di riferimento del mondo che ruota intorno al mondo dell'istruzione e ai centri giovanili a Castellarano e nel modenese.'Una notizia terribile e inaspettata ha colpito oggi l’intera nostra comunità. Ci ha lasciato, improvvisamente a seguito di un malore, Barbara Bussoli - scrive il presidente della provincia di Reggio e sindaco di Castellarano Giorgio Zanni -. Amica, collaboratrice, professionista, punto di riferimento per centinaia - probabilmente migliaia - di giovani, famiglie e insegnanti Castellaranesi e dell’intero Distretto ceramico, reggiano e modenese. Una vita a servizio della #omunità, una vita di studio e lavoro, di battaglie per ciò in cui ha sempre creduto: l’educazione, l’istruzione, la scuola, le persone. I giovani. I primi, come gli ultimi della fila. A lei e con lei, la rinascita del nostro centro Life. Una sfida vinta insieme, una sfida che continueremo ora a percorrere insieme con i suoi fantastici ragazzi'.