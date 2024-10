Maltempo, coltivazioni distrutte nel modenese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'A subire i danni – riferisce Coldiretti Modena - più consistenti i campi pronti per le semine che sono stati allagati e quindi inagibili a causa della esondazione dei canali di scolo, rendendone di fatto impossibile l’accesso e la lavorazione, e la viabilità interpoderale. Una situazione che si è verificata in particolare a Campogalliano e Bomporto. A Castelnuovo Rangone nell’azienda Frigeri sono state sommerse le serre per la coltivazione delle fragole mentre i carciofi in pieno campo sono stati travolti dalla furia dell’acqua'.'Ma se la pianura sta soffrendo per le inondazioni - continua Coldiretti Modena - in montagna sono frane e smottamenti a farla padrone.

Tra i casi più evidenti quello dell’azienda zootecnica Lavacchielli a Gaiato di Pavullo dove si è staccata una frana di 5 ettari che ha reso inagibili i campi e che avrà bisogno di consistenti lavori di ripristino con conseguenti aggravi economici'.

Dinanzi a una situazione sempre più grave Coldiretti chiede alle istituzioni, da quelle nazionali a quelle europee, di 'garantire l’erogazione rapida di aiuti a sostegno delle imprese danneggiate. È inaccettabile che la burocrazia non riesca a rispondere con la rapidità necessaria per affrontare le emergenze che affliggono gli agricoltori'.