Marcia delle libertà fa tappa a Modena: in centinaia accolgono Sceusa

Circa duecento persone hanno accolto oggi in piazza Sant'Agostino a Modena il giudice e magistrato Paolo Sceusa che si è messo in cammino nei giorni scorsi da Padova verso Roma per una marcia delle libertà contro il green pass. Lo abbiamo intervistato in piazza, prima del suo intervento pubblico promosso da Modena Libere Menti e La gente come noi Emilia Romagna.Sceusa ha ribadito la necessità di 'prendere in mano la propria vita, alzarsi in piedi e marciare'. 'Dobbiamo renderci conto del valore dei diritti umani che oggi vengono concessi col contagocce sotto una serie di condizioni, mentre sono diritti che lo Stato deve solo riconoscere e non concedere - spiega Paolo Sceusa -. Io credo occorra pagare un prezzo anche in termini di sacrifici fisici per ribadire l'importanza di questi diritti'.