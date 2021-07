Maserati lancia il Suv dedicato a Massimo Bottura

Un Maserati Levante, il primo Suv (di lusso) della casa del Tridente, dedicato allo chef stellato modenese Massimo Bottura. È stato presentato oggi a Modena, nell'ambito della terza edizione del Motor Valley Fest . 'Levante Trofeo Fuoriserie Edition per Massimo Bottura, presentata in occasione del Motor Valley Fest 2021 a Modena, è la rappresentazione plastica del concetto di creatività che accomuna il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie e Massimo Bottura: aprirsi all'esperienza, essere vulnerabili alla bellezza e desiderosi di scoprire sé stessi lungo il viaggio della vita', scrive la casa del Tridente in una nota. Nella versione Trofeo, top di gamma con un motore V8 da 580 cavalli, il veicolo vuole unire tra loro 'performance, fun to drive e velocità': gli esterni in blu stradale sono ricoperti da schizzi multicolore, gli stessi che caratterizzano gli inserti degli interni, il tunnel centrale e la plancia.