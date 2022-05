Medico modenese morto per malore improvviso: cordoglio dell'ospedale

La Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Modena si unisce al cordoglio di tutti i colleghi dell’Ostetricia e Ginecologia per la improvvisa del dottor Fausto Boselli, morto per un malore improvviso ieri mattina. “Questa triste notizia ci ha colpito profondamente e desidero esprimere a nome della Direzione tutta la vicinanza ai colleghi, gli amici e ai famigliari. Abbiamo perso un professionista stimato che ha dedicato tutta la sua vita professionale interamente alla ginecologia modenese”. Ha commentato il direttore generale, Claudio Vagnini.Fausto Boselli si è laureato presso l’Università di Modena nel 1979, ma già dall’anno precedente iniziò a frequentare la Clinica Ostetrica come medico interno dove poi ha frequentato la scuola di specialità in Ginecologia e Ostetricia e ottenuto il Diploma di specializzazione nel 1984.Da diversi anni era inoltre docente per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia e il Corso di Laurea in Ostetricia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.Anche a livello nazionale è stata riconosciuta la sua capacità professionale; ha partecipato come relatore e organizzato numerosi congressi, tra questi il rinomato congresso annuale di “Villa Cesi” che in questi giorni molti partecipanti ricordano come un momento di scambio scientifico ed umano. Per diversi anni è stato Presidente della Società italiana di Colposcopia e patologia Cervico-Vaginale (SICPCV). Inoltre, agli inizi del duemila Boselli ha rivolto il suo interesse all’utilizzo di integratori in campo ginecologico, precorrendo così i tempi e contribuendo a quello che poi sarebbe divenuto un importante filone di ricerca e un fiore all’occhiello dell’attività scientifica della Clinica Ostetrica.“Da questo breve ricordo si evince in modo chiaro che fin dagli albori della sua vita professionale il duplice aspetto, prevenzione e trattamento delle neoplasie femminili, è stato al centro della sua attività clinica e di ricerca, a questo proposito è stato figura di riferimento non solo per i colleghi ospedalieri ma anche per i colleghi del territorio, per gli studenti e soprattutto per tutte le pazienti che grazie alla sua serietà e professionalità hanno avuto la certezza di trovarsi in buone mani. Grazie Fausto” – hanno commentato tutti i colleghi dell’Ostetricia e Ginecologia del Policlinico di Modena.