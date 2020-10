Medolla, il Vicesindaco Graziella Zacchini positiva al Covid

Dalle autorità sanitarie è stato comunicato al vicesindaco Graziella Zacchini la positività al Covid19, dopo il tampone effettuato nei giorni scorsi. Le condizioni del vicesindaco, già da alcuni giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e sotto controllo medico, sono buone e le consentono la piena operatività rispetto a tutte le sue funzioni, anche se da casa.



Tutte le persone entrate in contatto con il vicesindaco nei giorni precedenti il suo isolamento domiciliare, dopo essere state avvisate tempestivamente delle sue condizioni, sono state aggiornate anche della sua positività, e delle conseguenti misure precauzionali da adottare. Il sindaco e il resto della Giunta stanno lavorando in piena sicurezza, nel rispetto dei protocolli sanitari.

“Auguro a Graziella – commenta il sindaco Alberto Calciolari – che tutto si risolva in fretta e per il meglio. Anche in questa occasione si è dimostrata persona scrupolosa e corretta, premurandosi di avvisare subito personalmente tutte le persone incontrate. Abbiamo deciso di rendere pubblica questa situazione, una volta avuta la certezza che tutti i diretti interessati fossero stati aggiornati, oltre che per trasparenza sul lavoro dell'amministrazione, anche per dare modo a tutti i medollesi di esprimere la propria vicinanza a un'amministratrice capace e di gran cuore, che dall'inizio dell'emergenza sta svolgendo un lavoro egregio su fronti difficili come scuola e servizi sociali”.