'Mia mamma è morta di tumore a 58 anni'. Ma per Ausl è stato il Covid

Una settimana fa nel bollettino che quotidianamente La Pressa riporta in base ai dati ufficiali che l'Ausl di Modena invia alle redazioni, abbiamo dato conto di un decesso per Covid di una donna di 58 anni di Montese ( qui l'articolo ).Ieri sera la figlia della signora ha contattato la nostra redazione per smentire il fatto.'Mia mamma - spiega la giovane - soffriva da un anno e mezzo di una forma tumorale, un leiomiosarcoma. Per un anno e mezzo ha lottato con tutta se stessa, sottoponendosi a interventi chiurgici e cicli chemioterapici. Purtroppo tutto questo non è servito e la malattia è avanzata fino a una perforazione intestinale a causa della quale è stata ricoverata ed è deceduta'.Ma allora perchè l'Ausl ha inserito questo caso tra i decessi per coronavirus? La spiegazione della figlia lascia allibiti, così come il caso dello scorso settembre del 36enne vittima di incidente ma il cui decesso venne classificato come Covid.'Mia mamma due mesi fa, il 16 novembre, è stata ricoverata in ospedale per una setticemia acuta dovuta alla chemioterapia - spiega la giovane -. In quella circostanza ha contratto il Covid: è stata dimessa il 23 novembre, i primi sintomi sono comparsi a casa tre giorni dopo e già la prima metà di dicembre non aveva più alcun sintomo. Il 20 dicembre abbiamo eseguito il tampone molecolare e risultava negativa. Il 21 dicembre, trasportata d'urgenza in pronto soccorso sempre per complicanze legate al tumore, ha fatto l'antigenico ed è risultato positivo, ma i medici hanno chiarito subito che si trattava di una positività assolutamente non indice della malattia. A conferma di questo nell'ultimo ricovero, il 26 dicembre mia mamma è stata ospitata in un reparto non Covid con assistenza h24, poichè la positività come hanno appunto spiegato i medici, non era indice di infezione, e noi potevamo farle visita. Qui è deceduta dopo una lunga sofferenza e una coraggiosa battaglia, seguita con umanità dai sanitari ospedalieri che ringrazio. Il Covid non c'entra assolutamente nulla'.Una storia della quale è giusto dare conto. Davanti alla quale la nostra redazione, pur limitandosi a riportare i dati Ausl, si scusa. Una storia che, lo diciamo onestamente, ci interroga anche sulla attendibilità del bollettino che quotidianamente pubblichiamo per dovere di cronaca sulla base dei dati che la Azienda sanitaria fornisce.