Muore a 36 anni in incidente, ufficialmente deceduto Covid

Morto ufficialmente per Covid ma il covid, in realtà, non c'entra. E' ciò che emerso da un nostro approfondimento seguito alla notizia di oggi del decesso, l'unico in provincia di Modena, annoverato tra i casi covid, di un 36enne dell'area nord. Vista l'età abbiamo contatto l'Ausl per saperne di più. L'uomo era ricoverato? Da quando? Aveva patologie particolari? Si è aggravato per poi finire in terapia intensiva? Era vaccinato? In breve è stato chiaro che a nessuna di queste domande poteva esserci risposta, perché quell'uomo, ufficialmente inserito nei morti covid, in realtà è morto in un incidente stradale e con la sua morte il covid non c'entra nulla. A scoprire che era positivo era stato il tampone post-mortem effettuato di prassi dalla medicina legale. Il dedecuto è positivo al covid quindi, sulla base del protocollo, inserito nei morti covid. Anche se la causa è traumatica. Applicazione del protocollo, ci spiegano dall'Ausl. La cosa sinceramente stupisce. Credevamo, anche sulla base di alcuni approfondimenti passati sulla classificazione dei decessi per o con covid, che il filtro nella procedura per l'inserimento e la classificazione dei decessi correlati appunto al covid (al di là del 'con' o per 'covid'), non comprendesse casi palesemente scollegati dal Covid, come in questo caso. Perchè così, teoricamente, e praticamente, ogni morte potrebbe per covid, se basta essere positivi. E poco conta, ai fini anche di una corretta comunicazione quotidiana, che lo stesso decesso, una volta elaborato dagli organismi nazionali che ne valutano in seconda battuta e a distanza di tempo la correlazione al covid (esame comunque a campione), possa essere escluso dalla lista dei decessi a seguito del contagio. Perché oggi, se non fosse per un supplemento di indagine sul caso specifico, l'informazione sarebbe stata di un 36enne morto per Covid. E magari non vaccinato. Dato, quest'ultimo, che non forniamo, nel rispetto della vittima, potenzialmente collegabile, attraverso l'evento di cronaca, al fatto descritto.Gi.Ga.