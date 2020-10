Mirandola: più di due ore in coda per il tampone, cittadini esasperati

Le segnalazioni sono iniziate ad arrivare dalle ore 10, quando per diversi utenti in fila nell'area dell'ex Map a Mirandola dove è stata allestita la postazione per il tampone Drive-Through, ovvero effettuato direttamente in auto, è iniziato l'incubo. Dovuto ad una attesa, in coda, che prima ha superato l'ora e poi le due ore. Più di duecento i mezzi in fila, per una postazione tarata sui 900 tamponi la settimana. Da effettuare la mattina, dalle ore 9 alle ore 12. E nonostante che in quella coda ci finiscano soltanto coloro che hanno ricevuto la convocazione da parte dell'Ausl di Modena. Ma tra questi, in questi giorni, oltre a persone anziane tracciate come altre tra i potenziali soggetti a rischio contagio, ci sono anche tanti bambini. Anche molto piccoli, della scuola materna, accompagnati, ovviamente, dai loro genitori. Molti hanno preso permessi dal lavoro per esserci. 'Ci sono tanti bambini della materna che non ne possono più' - dichiara una mamma. Bambini da sottoporre a tampone. La maggior parte dei quali a seguito dei casi di positività riscontrati all'interno delle loro scuole. Questa mattina numerosi anche da San Prospeto. Le segnalazioni arrivate alla nostra redazione da parte di alcuni genitori rappresentano una situazione esasperante. Molti hanno bisogno di un bagno, e non hanno certezza, dopo essere stati in coda per quasi due ore, dell'attesa che spetterà ancora. Per molti, come mostrano le immagini, l'immagine del serpentone di auto davanti alla loro non promette nulla di confortante. Mentre la coda continua ad allungarsi, fin oltre quella sbarra che delimita l'ingresso all'area. Che per tanti si sta trasformando in un incubo.