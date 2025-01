Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel corso della fiera di Sant'Antonio di oggi a Modena sono stati impegnati complessivamente 68 operatori di Polizia locale (presente con uno stand) sia per gli aspetti di viabilità sia per la prevenzione dei borseggi e dei furti (al momento nessuna denuncia), mentre i controlli di tipo commerciale si sono svolti in collaborazione con l’Ispettorato del lavoro e Guardia di Finanza per verificare anche la regolarità dei dipendenti. Al momento sono emersi, nella zona di Sant’Agostino, due lavoratori irregolari per il pagamento in contanti e un lavoratore in nero: elevate sanzioni complessive per oltre 3.500 euro. Inoltre, nel pomeriggio sono stati allontanati e sanzionati (per oltre 300 euro) due artisti di strada senza autorizzazione. Riscontrata dalla Polizia locale anche l'irregolarità di un banco privo di prezzi al pubblico (sanzione di 1.032 euro). Gli altri banchi controllati esponevano i prezzi di vendita e rispettavano sia il regolamento Comunale d'igiene degli alimenti e delle bevande, che il regolamento della fiera Sant'Antonio e San Geminiano; inoltre il suolo pubblico occupato dagli stessi era corrispondente a quanto dichiarato agli uffici comunali. Nonostante la segnaletica presente da giorni, infine, sono state necessarie 20 rimozioni di veicoli in divieto di sosta per consentire il posizionamento degli ambulanti.