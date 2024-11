Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Volevo segnalare che mia madre 99 anni necessità di una visita oculistica per calo visus, dalla struttura mi dicono che il primo appuntamento e stato dato per il 2/03/2026.Chiedo se sia normale tutto questoMentre altre persone riescono ad avere appuntamento internamente saltando le file...In attesa di vostro riscontroInvio cordiali saluti

Grazie innanzitutto per la sua testimonianza, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni simili alla sua. Una signora 75enne, ad esempio, ci ha segnalato una prenotazione sempre per visita oculistica l'11 febbraio 2026 al Poliambulatorio Ausl a Windsor park. Del resto anche la Regione Emilia Romagna certifica l'anomalia negativa modenese. In base al report quotidianamente aggiornato sui tempi di attesa per le visite specialistiche in Regione (), a Modena più della metà delle visite oculistiche (sia differibili che programmate) non rispettano i tempi massimi di attesa fissati dalla Regione.