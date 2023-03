Modena, a passeggio con la droga: arrestato pusher

Erano le ore 18:30 di ieri, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena in abiti civili hanno notato un uomo cedere un involucro ad una ragazza. Immediato l'intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare l’involucro, contenente una dose di eroina.Nel corso della successiva perquisizione personale, il 33enne che aveva ceduto la droga è stato trovato in possesso anche di una dose di cocaina, 6 grammi di hashish e denaro contante per circa 450 euro.La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e l’uomo è stato tratto in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente dell’eroina è stata segnalata amministrativamente alla Prefettura per l’avvio ad un programma di recupero.