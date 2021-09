Modena, abbattuto l'ex Mulino: addio a un pezzo di storia di Albareto

Questa mattina erano in tanti col naso all'insù lungo via Albareto per osservare la demolizione dello storico Mulino. Un pezzo di storia della frazione a nord di Modena che se ne va. Al suo posto il Comune ha annunciato la realizzazione di 10 villette a schiera di due piani.Il Consiglio comunale di Modena un mese e mezzo fa aveva dato il via libera all’unanimità al permesso di costruire convenzionato presentato in favore della società Ora srl.Con l’intervento, i volumi nell’area saranno pressappoco dimezzati e la superficie permeabile nel lotto passerà dagli attuali 150 a 1.143 metri quadrati, verranno piantumate alberature e arbusti, rifatta l’illuminazione, realizzato un tratto di marciapiede e di pista ciclabile, e ricavati posti auto pubblici con una colonnina di ricarica elettrica.