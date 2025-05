Modena abbraccia e festeggia la Croce Rossa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Aperti dall'alzabandiera in piazza Roma a Modena, questa mattina, continuano per tutta la giornata gli eventi collegati alla settimana dedicata alla Croce Rossa Italiana, in occasione della giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.



Nel pomeriggio, il programma prevede in piazza Mazzini l'inaugurazione della nuova ambulanza del Comitato di Modena (ore 17.30 – 18.00), alla presenza del Sindaco Massimo Mezzetti a cui seguiranno il saluto delle autorità locali (ore 18.00 – 18.30) e, alle ore 18.30, il tradizionale taglio della torta. Alle 19.00, sempre in piazza Roma, si svolgerà la cerimonia dell’ammainabandiera. La giornata culminerà alle ore 20.30 con la fiaccolata dei volontari, che partirà da piazza Mazzini per attraversare le vie del centro storico e concludersi in piazza Grande.

Durante tutta la manifestazione saranno presenti “finestre” informative in cui Croce Rossa fornirà informazioni sui sei modi che utilizza per aiutare la cittadinanza, un grande LEDWALL che proietterà foto e immagini delle attività svolte nei nostri territori ed un palco che raccoglierà interviste, racconti e attività dell’associazione.Nella mattinata del 5 maggio, tre delegazioni del Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana hanno consegnato l’Emblema di Protezione della CRI al Presidente della Provincia, e ai Sindaci dei Comuni di Modena, dell’Unione del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, Nonantola, Ravarino, Castelfranco Emilia, San Cesario sul Panaro) e dell’Unione Terre di Castelli (Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca).

L’emblema verrà esposto sui pennoni dei rispettivi Municipi e del Palazzo della Provincia, come simbolo visibile dei Principi e dei Valori della Croce Rossa. La cerimonia apre ufficialmente la settimana dedicata alla Croce Rossa, in vista dell’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che celebra la nascita di Henry Dunant – fondatore del Movimento Internazionale e primo Premio Nobel per la Pace nel 1901. In un momento storico segnato da conflitti e fragilità, la ricorrenza rappresenta un’occasione per riaffermare il valore dei Sette Principi Fondamentali della Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità.Da oltre 160 anni, la Croce Rossa Italiana si impegna ogni giorno per alleviare le sofferenze umane, senza alcuna distinzione. Il senso profondo di questo impegno è racchiuso nello slogan “Ovunque per chiunque”, espressione che descrive uno stile di vita basato su solidarietà, prossimità e azione concreta. Anche a Modena, dove la Croce Rossa è presente da ben 138 anni, il Comitato locale porta avanti quotidianamente questa missione, grazie al contributo prezioso di quasi 700 volontari La consegna dell’Emblema ai rappresentanti istituzionali del territorio vuole essere un gesto simbolico ma profondo: un segno di protezione e vicinanza verso chi, anche nelle nostre comunità, vive situazioni di sofferenza o difficoltà e cioè verso l’unica “parte” per cui, con convinzione, scegliamo di schierarci.” Nel corso della settimana, la città si tingerà simbolicamente di rosso: l’8 maggio il Diurno di piazza Mazzini e nelle giornate del 8,9 e 10 la fontana del Graziosi in Largo Garibaldi si illuminerà per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa, risplenderà di rosso come segno di vicinanza e sostegno alla Croce Rossa.Nella foto la consegna dell'emblema della Croce Rossa all'amministrazione provinciale; emblema che sarà esposto per una settimana nei municipi dei comuni della provincia di Modena