Modena, al parrucchiere Angelo Zanasi la targa di bottega storica

Angelo Zanasi, titolare dal 1969 dell’omonima attività di parrucchiere a Modena, corso Canalgrande 88, di fronte al Teatro Comunale Luciano Pavarotti, ha ricevuto dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli la Targa di “Bottega Storica”, entrando così nel prestigioso albo delle attività riconosciute tali dalla legge regionale. La consegna è avvenuta oggi nell’attività, nel cuore del centro storico.

“Da oltre 50 anni – recita la motivazione - Angelo Zanasi gestisce con grande professionalità e passione l'attività di parrucchiere uomo - donna e barbiere in un palazzo storico del centro di Modena. Dagli anni ‘70 è sempre stato interprete e precursore delle mode che si sono susseguite nel tempo nel campo dell'acconciatura”.

Il Comune ha istituito l'Albo delle botteghe storiche e dei mercati storici nel 2008 a seguito della Legge Regionale “Promozione e valorizzazione delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna”. In città sono iscritti all'Albo i due mercati storici Albinelli e del Lunedì, e 53 attività commerciali e artigianali che si svolgono nello stesso locale da almeno 50 anni (25 per le “osterie”), anche se con denominazioni, insegne, gestioni, proprietà diverse, e hanno in locali e arredi elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o comunque sono particolarmente significative per la tradizione e la cultura della città. L’albo ha anche una finalità conservativa: gli interventi di restauro successivi all'iscrizione non devono pregiudicare l'immagine storica e tradizionale delle attività, pena la cancellazione.