Modena, al via il varo del nuovo ponte dell'Uccellino

Ha preso il via oggi, come previsto , il varo del nuovo ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, tra Modena e Soliera.L’infrastruttura, che nei mesi scorsi è stata assemblata nell’area di cantiere adiacente al fiume, questa mattina è stata trasportata con appositi carrelli fino alla sommità dell’argine, dalla quale è poi stata ‘spinta’ fino a raggiungere la prima pila provvisoria realizzata in alveo fluviale. Nei prossimi giorni, il ponte continuerà il percorso verso la seconda pila provvisoria in alveo, prima di trovare la propria definitiva collocazione collegandosi alla sponda già realizzata nel versante del Comune di Soliera.I lavori di costruzione del nuovo ponte hanno preso il via a marzo 2024, dopo le attività preliminari di bonifica bellica. La conclusione complessiva dell’intervento, con i lavori di completamento della sovrastruttura stradale, delle rampe di acceso e della nuova rotatoria su via Morello Confine, nel Comune di Soliera, è prevista entro fine 2025. Fino ad allora rimarrà in funzione il vecchio ponte dell’Uccellino posizionato a un centinaio di metri lungo la prosecuzione dell’asse di stradello Ponte Basso, sul quale in questi giorni è stata disposta la sospensione della circolazione per consentire le operazioni di cantiere.Il futuro Ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, a collegamento tra ilcomune di Modena e le aree a nord della provincia, è un’opera del valore complessivo di 6 milioni 950 mila euro, finanziata per 5 milioni 150 mila euro con fondi regionali nel quadro della strategia Atuss (Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile) approvata dalla Regione. Gli altri finanziamenti sono stanziati per 750mila euro dal Comune di Modena, per 600mila euro dalla Provincia e i restanti 450mila euro dal Comune di Soliera.L’infrastruttura, inclusa anche nell’orizzonte di medio periodo del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Modena, rappresenta un intervento strategico per la riconnessione dei principali assi viari di collegamento con le frazioni e la viabilità d’area vasta, in quanto consentirà il collegamento tra la Statale 12 Canaletto e la Provinciale 413 Nazionale per Carpi.La nuova infrastruttura viene realizzata a doppia corsia in sostituzione del ponte bailey esistente e consentirà il superamento delle criticità strutturali, idrauliche e naturalistiche dell’attuale struttura. L’intervento permetterà, infatti, di fluidificare la circolazione su quell’asse consentendo il transito in entrambi i sensi di marcia ed eliminando la fermata semaforica dovuta all’attuale senso unico alternato, con notevole miglioramento anche per la riduzione dello smog.Sarà inoltre realizzata una passerella ciclopedonale in sede di collegamento tra i due percorsi dedicati posti sugli argini, oltre alle connessioni stradali e al riassetto della viabilità esistente.