Modena, alberi non potati mandano in frantumi finestrino bus. Seta aveva avvisato il Comune

Incidente ieri in via Saragat lungo il tratto percorso dal bus Seta della linea 10. I rami degli alberi troppo bassi hanno mandato in frantumi il finestrino superiore del bus in quel momento pieno di studenti appena usciti da scuola. La presenza dei rami bassi era stata segnalata ripetutamente da Seta al Comune e già nei giorni scorsi si era verificato un incidente simile. Tutto inutile, il Comune non aveva provveduto alla attività di potatura, cosa iniziata solo oggi dopo due incidenti. Sulla tratta sono in corso i lavori per realizzare uno spartitraffico e la deviazione costringe i bus a transitare sotto alle piante non potate spaccando così i finestrini. Ieri pomeriggio, dopo il secondo episodio, Seta - di fronte all'immobilismo del Comune - ha disposto la modifica del percorso, annunciata anche ai dirigenti scolastici delle medie Calvino affinchè ne dessero comunicazione alle famiglie.