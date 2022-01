Modena, ancora due settimane con smog sopra i limiti

A Modena e provincia le PM10 sono di nuovo alle stelle e il traffico veicolare, come negli ultimi anni i valori anche del lockdown hanno dimostrato, sembra incidere sempre meno sui livelli di inquinamento dato dalle polveri sottili. Fatto sta che a Modena, di smog, si soffoca e, purtroppo, si continua a morire, per patologie correlate. I dati sugli sforamenti parlano chiaro. La centralina di via Giardini, urbana di Modena, ha superato per ben 15 volte, nei primi 23 giorni dell'anno, i livelli limite di 50 microgrammi per metro cubo di PM10. Dati preoccupanti e drammatici per l'impatto sulla salute umana, troppo spesso coperti dall'assillo quotiano dei report con i dati covid. E per limitare i quali ci sono si restrizioni formali, ma le stesse che in oltre 15 anni di vita della campagna Liberiamo L'aria, non hanno portato a nessun risultato significativo.Dati che impressionano anche perché riguardano tutti i giorni della settimana, senza distinzione tra festivi e domeniche ecologiche che al di là della loro oggettiva utilità cadono comunque in giornate in cui il traffico veicolare è di per sè ridotto di tanto rispetto ai giorni della settimane. Il meteo senza precipitazione rappresenta certamente un fattore importante, ma questo si sa e cambia poco rispetto ad una situazione grave assodata di anno in anno. Anche ieri, domenica, la centralina di via Giardini segnava un valore di 78. Superamento domenicale anche al parco Ferrari e nella totalità delle centraline Arpae che costituiscono la rete provinciale di monitoraggio: a Fiorano modenese valore di 72, a Carpi in via Remesina 62 e 64 nella centralina di Gavello di Mirandola