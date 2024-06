Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La concessione riguarda la gestione del servizio negli spazi previsti nella palazzina, che sono complessivamente di 49 metri quadri a piano terra, una saletta al primo piano di 33 metri quadri (accessibile con scala chiocciola), più circa 160 metri quadri di area all’aperto per il servizio ai tavolini.La gestione del bar è stata aggiudicata per un periodo di sei anni, rinnovabili per altri sei se ci sarà l’accordo tra le parti.Il nuovo gestore inizierà a breve i lavori per il riallestimento dei locali la cui apertura è prevista nelle prossime settimane.