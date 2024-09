Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Durante l’incontro il presidente Braglia, oltre a rivolgere a nome di tutta la comunità locale gli auguri di benvenuto e di buon lavoro, ha illustrato l’impegno della Provincia sul piano istituzionale con le numerose attività in corso di svolgimento, ringraziando anche il colonnello Antonio Caterino, che ha preceduto Ceccarelli alla guida del comando provinciale.Il Colonnello Lorenzo Ceccarelli, originario di San Benedetto del Tronto, proviene dal Comando Generale di Roma, nel quale ha ricoperto incarichi di staff in diversi reparti e, nel corso della sua carriera, ha guidato reparti territoriali in Puglia e Lazio, oltre ad aver preso parte due missioni operative in Kosovo e Iraq.